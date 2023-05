Kermiskoers Hulst is begin van een drieluik

Er komt een kringloop­win­kel in het ‘pand van Wieland’ in Terneuzen, maar hoe zit het dan met Porgy & Bess?

Na jaren van leegstand komt er weer beweging in de voormalige schoenenwinkel van Wieland in de Noordstraat in Terneuzen. Firas Silam begint er een kringloopwinkel. Dat is opvallend, vooral omdat buurman Porgy & Bess ook al een tijd oren heeft naar het pand.