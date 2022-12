Kerstloop verwacht opnieuw honderden deelnemers aan de start: “Voorinschrijvingen liepen als een trein”

Sint-Gillis-Waas ASSISEN. B.D. (47) schuldig bevonden aan moord op zijn ex-part­ner Isabelle Meeus (40)

In het Gentse assisenhof is Bert D.(47) schuldig bevonden aan de moord op zijn voormalige partner Isabelle Meeus (40). De verpleger bracht de vrouw op 23 april 2020 in Sint-Gillis-Waas om het leven door wurging met een touw in de garage van zijn moeders huis. Zijn advocaat had tevergeefs gevraagd om hem niet schuldig te bevinden aan voorbedachtheid, maar daar ging de jury niet op in.

