Lekker rammen op die potten en pannen, in Clinge gaan ze helemaal los

TWEEDE KLASSE Axel-RCS is mannen tegen de kleuters: ‘We werden afgetroefd’

Christoph Praet kende als interim-trainer van FC Axel een droomstart met een 1-0-overwinning tegen RCS. ,,Het was verdiend. De organisatie stond goed. We hadden bij de rust al met 3-0 voor moeten staan.” Dat moest ook RCS-trainer Ralph Zegers bekennen. Hij was kritisch op zijn team ,,We werden afgetroefd. Het waren de kleuters tegen de mannen, heb ik tijdens de rust gezegd.”

23 januari