Man (31) uit Kloosterzande ernstig gewond aan gezicht door steekvlam vuurwerk

Het ongeluk gebeurde in de Hyacintstraat, zo rond 02.20 uur. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook is de politie ter plaatse geweest. Politiewoordwoerder Alwin Don had zondagmiddag nog geen informatie over hoe het gesteld is met het slachtoffer.