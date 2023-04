Marie-Louise geeft al decennia lang EHBO-lessen

Haar leeftijd? ,,Daar praten we niet over hoor.” Die is zeer respectabel inmiddels, maar iedereen zou haar zonder blikken of blozen wel twintig jaar jonger schatten. Maar mooi niet dat ze te koop loopt met haar lentes. ,,Ik ben nu 65 jaar lid van EHBO Sint Martinus in Kloosterzande. De vereniging bestaat 85 jaar en ik was er al vóór de oprichting. En verder zeg ik er niks over.” Honderd worden is haar doel. ,,Zoals ik me nu voel, gaat me dat lukken ook. Blijven asemen, zeg ik altijd maar.”