MIJN FOTO | Dorstige buffels in de rij voor een slokje water

mijn fotoLucia Vreeke-Platteeuw ging kijken bij de waterbuffels in Het Verdronken Land van Saeftinghe. ,,Ze hadden blijkbaar dorst, want ze dronken om beurten uit een modderplas, keurig wachtend op hun beurt in de rij.”