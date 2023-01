Nieuwe politiepost en riolering Sint-Niklaasstraat zijn dit jaar duurste projecten: “Door prijsstijgingen investeren we 5 miljoen meer dan voorzien”

Sint-Gillis-WaasDe heraanleg van de Sint-Niklaasstraat én de bouw van de nieuwe politiepost zijn de projecten die het gemeentebestuur in 2023 het meeste geld zullen kosten. Dat blijkt uit de aangepaste meerjarenplanning 2020-2025. “Ondanks de gestegen prijzen slagen we er tóch in om zoveel mogelijk te laten doorgaan", maakt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) een positieve balans op.