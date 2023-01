Omleidingsverkeer in Meerdonk door werkzaamheden in Verrebroekstraat: werf start maandag

Toneel in het Zeeuws-Vlaams: ‘Het zou zonde zijn als ons dialect verloren gaat’

Het voortzetten van het streekdialect, dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van Volkstheater De Scheldegalm uit Kloosterzande. Of zoals de leden zelf zeggen ‘De taol waor dam’n mee grôôt gebrocht zijn’. Met uitvoeringen van het blijspel ‘Den Oekpaol’ (De Hoekpaal) is de vereniging komende tijd vijf keer te zien in Hulst en Axel.

