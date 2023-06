Onderhoud aan strandje Perkpolder; lekker liggen bakken tussen de bulldozers

Michiel Goegebeur hervat Ocean Race met gloednieu­we zeilen

Na een pauze van een paar maanden hervat Terneuzenaar Michiel Goegebeur (23) zondag zijn eerste seizoen in The Ocean Race. Hij vaart dan met ‘Austrian Ocean Racing powered by Team Genova’ de in-port race in Aarhus. De Zeeuws-Vlaming is gebrand op een goed resultaat. Dat moet ook mogelijk zijn, met nieuwe zeilen.