Opvolgers vieren 100e verjaardag van Hulster oud-burgemeester Molthoff

Oud-verzetsman (99) steekt journalist in Russische cel hart onder riem: ‘We moeten hem steunen’

Al vijf maanden zit de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich vast in een cel in Moskou. De Russen verdenken hem van spionage. Om de tijd te doden, leest Gershkovich dagelijks brieven. Ook oud-verzetsman Peter Molthoff (99) uit Eindhoven stuurde hem een steunbetuiging. ,,Hij moet zijn geest sterk houden. Het leven is de moeite meer dan waard.’’