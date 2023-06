Overwegend bewolkt in Hulst vanochtend

eens een zeeuw Jan-Wil­lem geeft privétours op het Griekse Samos: ‘We hebben alles in Zeeland verkocht en zijn in de bus gestapt’

Jan-Willem de Regt (55) gaat geen enkele uitdaging uit de weg. In het begin van de coronacrisis heeft hij zijn leven volledig omgegooid en is hij samen met zijn vriendin Jolanda naar Griekenland verhuisd om privétours te gaan geven. ,,Met het idee dat het allemaal wel mee zou vallen, zijn we uit Nederland vertrokken.”