Piepjonge ninja’s, piraten, prinsessen en veel Harry Potters trappen carnaval af met stoeten en polonaises

,,En dan nu alle skeletten! Daarna mogen alle prachtige prinsessen!” In de gymzaal van de Sint Willibrordus in de Hulster binnenstad wordt ’s ochtends een modeshow gehouden. Alle leerlingen mogen, aangemoedigd door de juf en op de klanken van bekende carnavalshits, hun outfit aan elkaar showen op de catwalk, in dit geval de uitgerolde turnmat.

Een dweilband, gevormd door ouders en grootouders, komt een deuntje blazen en ook de Raad van Elf en de Jeugdraad zijn van de partij. Na de modeshow trekken de leerlingen en de juffen en meesters in een lange stoet onder veel bekijks door de binnenstad. Ook andere basisscholen in Hulst, die in Sint Jansteen en op verschillende andere plaatsen, zoals in Terneuzen, gingen de kinderen voor in de polonaise en trokken dino’s, ninja’s, Wednesdays, prinsessen, eenhoorns, piraten en Harry Potters door de straten.