Quentin van Laere (16) speelt graag oorlogssituaties na. Hij wil later best bij defensie werken

Paspoort: Quentin Van Laere (16) Geboren: in Nieuw-Namen op 7 december 2022 Woont: met ouders en zus Anouska (14) in Nieuw-Namen Huisdieren: een bosuil, een ara, kanaries, twee schildpadden, konijnen, een hond en vissen School: Reynaert College in Hulst, laatste jaar vmbo metaal Hobby’s: karate al tien jaar, re-enactment van WO2-gebeurtenissen, Airsoft en gamen Bijbaantje: wel stages, nu geen baantje Verliefd: nee

,,Je speelt met een groep mensen bepaalde situaties na bij re-enactment. Via een collega van mijn vader kwamen mijn vader en ik bij de groep Snafu terecht. Wij spelen situaties uit de Tweede Wereldoorlog na. Van de 101e Airborne, de Amerikaanse luchtlandingsdivisie. We zijn afgelopen najaar in de Ardennen geweest, dan loop je in camouflagekleren. We sliepen buiten, je moest zelf een put graven om in te slapen. Dat was best frisjes, het was mijn eerste oefening.