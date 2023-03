Radartoren bij Kreverhille geen trekpleister? Rechter betwijfelt het: ‘Hulst heeft zelf voor trap gekozen’

Dode gevonden in Koewacht: veel vragen, geen antwoorden

Op de Emmabaan in Koewacht is onder verdachte omstandigheden een overleden persoon aangetroffen. De politie is al uren bezig met sporenonderzoek en houdt nog steeds ‘alle scenario’s open’. Gezien het aantal rechercheurs dat op de been is, lijkt sprake van een misdrijf.