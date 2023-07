Rechter slikt ‘verklaring’ voor kinderporno niet: taak- en celstraf voor man uit Hulst

poll Vandalen schilderen regenboog­ze­bra­pad in Biervliet zwart, gemeente doet aangifte

Het regenboogzebrapad in Biervliet is geen lang leven beschoren. Een weekje nadat het pad in vrolijke kleuren werd geschilderd, is het zwart geverfd. De gemeente Terneuzen doet aangifte van vandalisme. Een schoonmaakbedrijf is donderdagavond begonnen met het reinigen van het pad.