Relaxte en liefdevolle sfeer op Graauwrock voor Specials

Terneuzen­se Boys pikt oud-spe­ler van NAC en JVOZ op bij Hontenisse

Pepe van de Kerkhove speelt volgend seizoen bij Terneuzense Boys. Het zestienjarig talent komt over van Hontenisse, waar hij voetbalde in de onder 19. Hij had ook al enkele invalbeurten in het eerste elftal van de zondag-derdeklasser.