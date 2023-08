Sloop dreigt voor de ‘unieke’ kerk van Graauw: ‘Er is geen kerk als deze’

Hup, eropuit! Zeeuws-Vlaanderen puilt komend weekend uit van de evenemen­ten

Wie zegt dat er in Zeeuws-Vlaanderen nooit iets te doen is, moet eens in de agenda van aankomend weekend kijken. Van de Lange Strangetocht in West-Zeeuws-Vlaanderen tot Brute Verwondering in Terneuzen en de Vestingfeesten in Hulst, er is geen enkele reden om thuis te blijven.