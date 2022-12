State in Hulst wint PZC Award Beste Restaurant 2022. Chef Michiel van Laere: ‘Ik ben trots’

Een grijnzende Van Laere weet al hoe laat het is als de culinaire recensenten Jolanda Oudesluijs, Bob Maes en Frank Balkenende van de PZC het moderne etablissement aan de Vismarkt binnenwandelen. Uit de open keuken komen hemelse geuren de onverwachte bezoekers tegemoet. Michiel van Laere: ,,Ik weet dat we in de finale stonden, maar we waren er niet zo mee bezig. We zijn vooral druk bezig met de voorbereidingen voor de kerstdiners vanavond. Maar dit is natuurlijk wel een kroontje op het werk. Het straalt af op het hele team. We werken erg goed samen.”