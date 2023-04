Steeds meer Vlaamse leerkrachten voor de klas in Zeeland (en vice versa): ‘Die directheid was wel even wennen’

Hoek is ontgoo­cheld: ‘Ik begrijp niet wat dat is met deze groep’

De speelwijze was uit en te na besproken, donderdag was op hét wapen van ACV uit Assen getraind en zaterdagochtend had iedere speler nog eens drie filmpjes als laatste waarschuwing voor de succesvolle lange bal van de koploper ontvangen. Het was in Hoek echter aan dovemansoren besteed: 1-4.