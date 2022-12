Stefanie (21) nodigt drie wildvreemden uit op Kerstmis: “Niemand verdient het om op die dag alleen te zijn”

Sint-Gillis-Waas Richard neemt na 10 jaar afscheid van café Den Breydel: “Alleen maar mooie momenten meegemaakt”

Cafébaas Richard Van der Heyden (61) heeft na bijna 10 jaar afscheid genomen van zijn café Den Breydel in de Kerkstraat in Sint-Gillis-Waas. Hij wil zich nu meer concentreren op zijn andere zaken, onder meer café De Oude Zwaan in Belsele en een Belgisch eetcafé in Tenerife. Café Den Breydel wordt overgenomen.

22 december