Stijn van Lokeren en Lieselotte Beck verkozen tot Sportman en Sportvrouw van 2021-2022

Deze bijzondere vleermuis is in Nederland uitgestor­ven, behalve in Zeeuws-Vlaanderen: 'Daar zijn we enorm trots op’

De mopsvleermuis is in Nederland niet te vinden, behalve in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Nieuw onderzoek werpt meer licht op hun aanwezigheid: ze zijn met meer dan gedacht.

19 januari