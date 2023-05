Temperatuur stijgt in Hulst

EERSTE KLASSE C SVOD’22 schiet op slotdag uit zijn slof, Terneuzen­se Boys sluit af met nederlaag

De voetballers van SVOD’22 tankten zaterdag vertrouwen in aanloop naar de nacompetitie om handhaving in de eerste klasse. Het won met liefst 9-2 van DCV. Terneuzense Boys, dat al veilig was, verloor met 4-0 bij RVVH.