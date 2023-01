Tentoonstelling over 55 jaar carnaval in Hulst: ‘Iedereen vierde in Brabant carnaval, dat kon echt niet’

Keizer Jan Kant is sinds 1975 bij het Hulster carnaval betrokken. Hij heeft tradities geboren zien worden en zien verdwijnen, maar dat een inwoner van Graauw een tentoonstelling over carnaval in Hulst opent? Dat is zelfs voor hem nieuw. Die Djerk, zoals Graauwenaren tijdens carnaval heten, is wethouder Denis Steijaert. ,,Ik kom dan wel van Graauw, ik ben al dertig jaar fan van carnaval in Hulst", is zaterdagmiddag zijn reactie. ,,Het is nog steeds een levend carnaval.”