Theo Hermans is 101 jaar geworden: een verhuis naar boven staat nog niet op de rol

Theo Hermans uit Hulst vierde zaterdag zijn 101-ste verjaardag. ,,Je bent oud zonder dat je het weet. Het gaat hard, gelukkig maar met één dag tegelijk”, lacht de krasse Hermans.

,,Mijn levenselixer? Niet roken en drinken. Alhoewel, af en toe wel eens een borreltje. Maar daar blijft het bij.” Hermans (bekend van het voormalig verhuisbedrijf in Walsoorden) zit er ontspannen bij in zijn appartement in Hulst. Hij vertelt over het koeriers- en transportbedrijf dat zijn vader in 1917 opstartte. Het was zijn lust en zijn leven.