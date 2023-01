Toneel in het Zeeuws-Vlaams: “Het zou zonde zijn als ons dialect verloren gaat”

Het laatste toneelstuk dat De Scheldegalm opvoerde dateert van voor de coronacrisis. Het stuk ‘Het verloren schaap’ trok in totaal 1500 bezoekers. ,,Vooral onder ouderen is onze toneelgroep razend populair”, vertelt Izaak Boerdam, penningmeester en spelend lid van de vereniging. Al ruim 40 jaar speelt de vereniging haar stukken in het Zeeuws-Vlaams. ,,Wij zullen in dialect blijven spelen, om de taal van onze streek levend te houden. Het zou zonde zijn als ons dialect verloren gaat. Onderling wordt er ook vaak in onze streektaal gesproken. We hebben diverse Whatsappgroepen, daarin wordt constant in dialect met elkaar gecommuniceerd. Recent had een speelster haar kleinkind meegenomen, ‘Oma, wat praat je ineens anders’. Die zat al in haar rol en praatte meer dialect dan normaal.”