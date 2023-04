Van der Lugt loopt Zeeuws-Vlaamse marathon solo, maar niet alleen

Zaterdag, na zijn glorieuze overwinning, vertelde de Zuid-Hollander dat hij achter op zijn startnummer diverse bijbelteksten had geschreven. Op verzoek speldde hij ’m af en las hij ze voor. Zoals eentje uit een Engelse vertaling van Hebreeën: ‘So let us run the race that is before us, and never give up’. En een andere uit het bijbelboek Jesaja: ‘Ze zullen lopen en niet moe worden’.