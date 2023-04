Verregende jaarmarkt van Sint Jansteen brengt toch leven in de brouwerij

Oud-Terneuzen zit in het DNA van Douwe van der Meer: ‘Het gaat mij aan het hart als hier spanning is’

Kom je aan oud-Terneuzen, dan kom je aan Douwe van der Meer (74). Want het oudste stukje van de stad? Dat is zijn vader, zijn zoon en hemzelf. ,,Het gaat mij aan het hart als hier spanning is. Ik wil gewoon dat alles hier goed gaat.’’