Vertraging ontwikkeling ‘Tussengebied’ bij Morres Hulst blijkt centenkwestie

De wens een mooie verbindingszone te creëren tussen woonwinkel Morres en de binnenstad bestaat al jaren. Het is de bedoeling dat winkelend publiek dan makkelijk van en naar beide winkelharten kan wandelen. De afstand is in vogelvlucht niet zo groot, maar een duidelijke, aantrekkelijke route is er niet. Door het beoogde terrein in te richten met winkels, hoopt de gemeente Hulst daar verandering in te brengen. Maar voor het zo ver is, moet er eerst geld bij.