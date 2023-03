Vestrock lanceert twintig nieuwe namen (Maan, Gladde Paling) en heeft line-up compleet

Twee buurwonin­gen beschoten in twee nachten in Terneuzen: ‘Dit verwacht je toch alleen maar in een Hollywood­film?’

Wat? In de Schelpenlaan? Alweer? Hoe kan dat nou? In de Terneuzense wijk Othene gaat het donderdagochtend maar over een ding. Logisch, want twee schietpartijen in twee opeenvolgende nachten is geen dagelijkse kost.