Vijfendertig jonge adviseurs geven Hulst advies over het klimaat

Afrikaanse of Arabische kleding nodig? Hawa helpt je graag in haar nieuwe winkel in Terneuzen

Nee, voor een spijkerbroek moet je niet in de nieuwe winkel van Hawa Bare in Terneuzen zijn. Maar heb je een nieuwe hoofddoek of abaya nodig? Dan ben je in haar Hodan Shop in de Noordstraat aan het juiste adres.

18 januari