Vogelwaarde na twee maanden opnieuw zonder trainer: ‘Ik kies nu voor mijn familie en rust‘

Piet zwaait na 44 jaar af in Hoek, maar was voor velen toch vooral ‘de meester van Sluiskil’

Piet Vercouteren uit Oostburg is bijna 67 jaar, maar pas vanaf nu zit hij niet meer ‘op school’. De directeur trok vrijdag voor het laatst de deur van basisschool De Driesprong in Hoek achter zich dicht. Meester Piet is met pensioen.

13 januari