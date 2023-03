‘Voor goed weer op de jaarmarkt in Sint Jansteen steken we in de kapel een kaarsje op’

,,Een waar dorpsfeest voor jong en oud en een publiekstrekker”, zegt Fons Dobbelaer(75). Vanaf 1967 is hij bij de jaarmarkt betrokken. ,,Als bestuurslid en daarbij nog twintig jaar voorzitter. Ik weet nog goed dat mijn vader op zijn 65ste uit het jaarmarktcomité stapte. ‘Jij gaat mijn plekje overpakken Fons’, zei hij. Er was geen discussie over mogelijk. Zo ging dat in die tijd. De voorzittershamer heb ik vijf jaar geleden wel overgedragen aan Nico van Putte. Eigenlijk een beetje op dezelfde manier zoals ik er in rolde.”