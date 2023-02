Voor het eerst in drie jaar weer grappen en grollen over politiek en coryfeeën op Hulster Buutreednerfestival

,,Met grappen, woordspelingen en doordenkers op humoristische wijze verhalen we over het wel en wee in de Hulster samenleving. Soms met gestrekt been erin, maar niet te beledigend. Het is nogal vlug grensoverschrijdend tegenwoordig. We willen de bezoekers een leuk uitje bezorgen met vooral veel lachen. Dat is kort gezegd buutreednen ofwel tonpraten”, zegt Frans de Schepper.