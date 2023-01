Vuilniswagen geladen met papier in brand in Graauw, brandweer heeft moeite met blussen

De brand werd omstreeks 09.45 uur opgemerkt en gemeld bij de alarmcentrale. Een half uur later heeft de brandweer opgeschaald naar een ‘middelbrand’. Volgens de veiligheidsregio is de vuilniswagen gevuld met papier. De vrachtwagen staat geparkeerd op een parkeerterrein.

De brandweer is aanwezig met twee blusvoertuigen. Om de brandende delen goed te kunnen blussen, was het de bedoeling dat de vrachtwagen de lading zou uitkiepen. Dit ging echter niet door omdat de vuilniswagen een storing heeft. Hierom is het zogenaamde Cobra vanuit Sluiskil opgeroepen. Cobra is een speciaal blussysteem dat de brandweer gebruikt voor het bestrijden van binnenbrand. Het gaat dan om brand in afgesloten ruimtes zoals containers, opslagtanks en leidingen maar ook woonruimtes en bedrijfshallen Om de werking van de Cobra zo efficiënt te maken, is het hulpverleningsvoertuig van brandweerpost Hulst opgeroepen. De bemanningsleden zullen de Cobra voorzien van een platform waarop het systeem kan staan.