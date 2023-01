Vuilniswagen geladen met papier in brand in Graauw

Sint-Gillis-Waas Drieske Nijpers houdt traditie in stand en zingt Driekonin­gen­lied­jes

Sinds de 19e eeuw is het in Vlaanderen een traditie om op Driekoningen liedjes te zingen aan de deuren van mensen. In ruil voor hun gezang krijgen de zangers dan een cent of snoep. Ook volkskunstgroep Drieske Nijpers trok op pad. Ze maakten meteen ook promotie voor het internationaal folklorefestival deze zomer.

8 januari