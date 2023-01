Zeeland, gezien vanaf een klipper: de jaren na de ramp gaan leven in het boek ‘Een nieuwe tijd’

Alweer een boek over de watersnoodramp? Ja, die weerstand had schrijfster Corine Nijenhuis aanvankelijk ook. ,,Niet alleen heb ik de ramp niet meegemaakt, ook ben ik geen Zeeuwse. Daarnaast is er al zoveel over geschreven dat ik daar niets aan toe te voegen heb”, was de reactie van Nijenhuis richting haar uitgever. Maar er is nog heel veel te vertellen, weet de Amsterdamse nu. Gaat er overigens een belletje rinkelen bij haar naam? Juist! Nijenhuis schreef ook De Gekroonde Suikerbiet, een boek over het oudste café van Zierikzee.