Zeeuws-Vlaamse scholieren halen 135 kratten vol voedsel op voor Voedselbank

dag huis! Richard en zijn gezin gaan verhuizen: ‘Gelukkig blijven we vlakbij en zelfs in dezelfde wijk wonen’

In tijden van energiecrisis is het zaak zuinig om te gaan met gas en elektriciteit. Dat kan uiteraard door de verwarming zo laag mogelijk te zetten en weinig lampen te gebruiken. Je kunt er natuurlijk ook voor zorgen dat je amper nog afhankelijk bent van gas en elektriciteit. Een schoolvoorbeeld van iemand die dit goed begrepen heeft, is Richard Herrebout. Samen met zijn vrouw Irene en hun twee kinderen Sam en Bo (9 en 12 jaar oud) woont hij in Terneuzen. Richard verduurzaamde zijn huis, maar heeft het desondanks toch te koop staan.

15 januari