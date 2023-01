Zeeuws-Vlaamse zondagclubs kunnen beter eigen koers bepalen, anders maken ze zichzelf kapot

Kort voor de kerst kregen de Zeeuws-Vlaamse zondagclubs een bijzonder voorstel voorgeschoteld van de voetbalbond. Alle vierdeklassers die dit seizoen niet promoveren komen automatisch in de vijfde klasse terecht. Een eventuele Zeeuws-Vlaamse degradant uit derde klasse kan ervoor kiezen om ook in die vijfde klasse uit te komen. Dat bood de KNVB de clubs op ‘het zuidelijkste eiland van Zeeland’ aan...

Het was de volgende akte in een Griekse tragedie die op de huidige weg niet zonder verliezers kan eindigen. De Zeeuws-Vlaamse zondagclubs laten al enkele jaren hun onvrede merken over de indelingen. De reisafstanden waren te groot, de kantine-inkomsten te laag, te veel wedstrijden, te weinig wedstrijden, de bond niet flexibel genoeg; alle argumenten zijn in die periode de revue wel gepasseerd. En allemaal begrijpelijk.

Het Zeeuwse zondagvoetbal is deze eeuw immers in rap tempo uitgekleed. De harde cijfers: in het begin van deze eeuw speelden er nog 47 Zeeuwse eerste elftallen op zondag, dat toen zelfs nog een zesde klasse had. Inmiddels zijn er nog maar 19 elftallen over, allemaal op Zeeuws-Vlaanderen; een vijfde en zesde klasse zijn er niet eens meer. Ter vergelijking: Het zaterdagvoetbal groeide in diezelfde periode van 48 naar 60 teams.

Elk seizoen verdwijnt er een team

Het zijn geen cijfers die verrassen. Het is ook een trend die niet zal veranderen. Alle zondagclubs boven de Westerschelde zijn al foetsie. Zeeuws-Vlaanderen volgt nu gestaag. Elk seizoen verdwijnt er wel weer een team: in 2019 ging Schoondijke naar de zaterdag, in 2020 verdween Sluiskil, in 2021 Aardenburg, in 2022 gingen Biervliet en Hoofdplaat samen verder als HBC’22 en in 2023 verdwijnt Terneuzen naar de zaterdag.