Zeeuws-Vlaanderen ziet door instroom Oekraïners aantal inwoners sterk toenemen, grootste plus in Terneuzen

Dat blijkt uit de bevolkingscijfers die de gemeenten aan het einde van het jaar publiceren. In Terneuzen, veruit de grootste gemeente van Zeeland, is het aantal inwoners gestegen met 488, tot 55.013, vooral door de vestiging van vluchtelingen uit Oekraïne, arbeidsmigranten en expats. Zij vonden met name onderdak in Axel, Koewacht, Sas van Gent en Terneuzen.