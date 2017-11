Het is nog wennen op de nieuwe, smallere Damweg in Polsbroekerdam

Het is nog even wennen voor het autoverkeer op de vernieuwde Damweg tussen Polsbroekerdam en Oudewater. Elkaar passeren kan nu alleen nog bij uitwijkplaatsen, omdat de weg smaller is gemaakt als snelheidsremmende maatregel.

Sinds een week is de weg weer open. Bestuurders uit de richting Oudewater moeten nu op een uitwijkplaats wachten als er tegemoetkomend verkeer is. Niet iedereen doet dat, wat op sommige plekken geulen in de zachte berm en modder op de weg oplevert.

,,Mensen moeten eraan wennen, dat zal tijd vergen'', zei wethouder Gerrit Spelt afgelopen week op vragen van CU-fractievoorzitter Dick van den Broek in de gemeentelijke adviescommissie. Volgens Van den Broek is de nieuwe verkeerssituatie 'niet zo'n succes als we gehoopt hadden'. ,,Mensen rijden alsnog door de bermen. Door de modder geeft dat een bende. De uitwijkstroken zijn te kort, waardoor twee vrachtwagens elkaar niet kunnen passeren.''

Wethouder Spelt bestreed dat. ,,Eén vrachtwagen kan zich opstellen op de uitwijkplaats. Mochten er twee vrachtwagens achter elkaar rijden, dan zullen personenauto's moeten wachten. Maar tellingen hebben uitgewezen dat dit zo'n zeldzame situatie is, dat we daar niet een hele weg op wilden inrichten.'' De beplanting van de bermen moet nog worden aangebracht.