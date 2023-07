18-jarige jongen aangehouden: verdacht van betrokkenheid bij explosies in IJsselstein

Taboe op eenzaam­heid doorbreken onder jongeren tijdens ‘Social Friday’ in Nieuwegein

Om het taboe op eenzaamheid onder jongeren te doorbreken, wordt voor hen Social Friday georganiseerd om samen iets leuks te doen. Dit is op 29 september in de Week tegen Eenzaamheid voor jongeren in Nieuwegein. ,,Met je vrienden op vakantie gaan of je verjaardag vieren. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het echt niet voor iedereen!”