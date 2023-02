Baby's in IJsselstein opgelet: gemeente heeft een nieuw presentje voor pasgeborenen

de kwestie Utrecht wil verbreding A27 tegenhou­den, maar wat vindt u: is de snelheid verlagen naar 80 een goed idee?

Utrecht doet een ultieme poging om de omstreden verbreding van de A27 bij landgoed Amelisweerd tegen te houden. Gemeente en provincie werken aan een omvangrijk plan om de capaciteit van de weg te verhogen én automobilisten te verleiden om in het openbaar vervoer of op de fiets te stappen. Wat vindt u? Bent u bereid om er maximaal 80 kilometer per uur te rijden?

