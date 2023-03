Bekijk hier de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in de gemeente IJsselstein

De VVD is de grootste partij geworden in gemeente IJsselstein. De liberalen haalden 16,3 procent van de stemmen. Daarna volgt nieuwkomer BBB, met 14,8 procent. Op plek drie staat het CDA met 10,2 procent van de stemmen. Vier jaar geleden was de VVD ook al de grootste partij bij de provinciale verkiezingen.

De opkomst in IJsselstein is 58,4 procent. Forum voor Democratie is de grootste verliezer van deze verkiezingen. De partij haalde in 2019 nog 15,4 procent van de stemmen. Nu was dat 2,4 procent.