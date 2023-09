Bep Murk, die de geschiede­nis van IJssel­stein áltijd voorop had staan, overleden op 90-jarige leeftijd

Zondag 27 augustus is in IJsselstein op 90-jarige leeftijd Bep Murk overleden. De markante IJsselsteiner was vooral bekend als de man die in 1975 de Historische Kring IJsselstein oprichtte en zoals deze krant ooit schreef ‘IJsselstein hielp aan historisch besef’.