De laatste polonaise met een lach en een traan: 66-jaar oude boerenkapel De Brulapen stopt na carnaval

Politie rijdt man in Utrecht klem tijdens ontsnap­pings­po­ging met ‘zeer gevaarlij­ke capriolen’

De politie zette maandag de achtervolging in toen een bestuurder in de Utrechtse wijk Hoograven vreemd rijgedrag liet zien. Omdat hij reed over bermen en voet- en fietspaden en bijna een voetganger raakte, werd hij aangehouden.

31 januari