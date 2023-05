Dit is hoe de eerste teams uit IJsselstein dit weekeinde speelden

Eredivisie-topscorer Tasos Douvikas is ‘een echte buldog’: ‘Iemand die bruist van energie, werklust en discipline’

De kans is groot dat Tasos Douvikas (23) zondagmiddag, na het duel FC Utrecht - FC Emmen, definitief eredivisie-topscorer is. Maar wie is die in Galgenwaard zo populaire spits nu eigenlijk? Over IKEA, afgewogen kip en liefde voor de stad. ,,Wat hij doet, doet hij met volle overtuiging.”