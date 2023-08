Felle korte brand in benedenwoning in IJsselstein: één persoon nagekeken door ambulance

Politie pakt twee verdachten (13 en 15 jaar) van beroving in Utrechts park op

De politie heeft afgelopen vrijdagavond tegen middernacht twee jongens van respectievelijk 13 en 15 jaar oud aangehouden. Ze worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een gewelddadige beroving in park Oog in Al in Utrecht.