Fotowinkel Kamera Express gaat weg uit de binnenstad van Utrecht

Wie vaak fotografeert of filmt wil dit weten: de Kamera Express-winkel aan de Kroonstraat 9 sluit de deuren. Eerder schreven we over een nieuwe vestiging in Leidsche Rijn. Inmiddels is de openingsdatum van die winkel bekend.