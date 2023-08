Eerst poging tot inbraak, daarna vuurwerk­bom: bedrijfs­pand in Lage Weide twee keer beschadigd

Een bedrijfspand aan de Techniekweg in Utrecht is in korte tijd twee keer beschadigd. Zaterdag was er poging tot inbraak, donderdagmiddag ging er een vuurwerkbom af, zo heeft de politie nu bekend gemaakt.