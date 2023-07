Geregeld zon, maar ook enkele wolken in IJsselstein vandaag

Afvalver­wer­kings­be­drijf in Nieuwegein ontruimd na ontvangst flesje met explosieve vloeistof

Afvalverwerkingsbedrijf Renewi aan de Grote Wade in Nieuwegein is volledig ontruimd na een mogelijke melding van een flesje met een explosieve vloeistof. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht meldt dat het gaat om picrinezuur, dat voornamelijk in de medische wereld gebruikt wordt.